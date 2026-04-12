    Багаи: Успех переговоров в Исламабаде зависит от того, откажутся ли США от незаконных требований

    12 апреля, 2026
    • 05:44
    Багаи: Успех переговоров в Исламабаде зависит от того, откажутся ли США от незаконных требований

    Успех переговоров между Ираном и США, проводимых в столице Пакистана Исламабаде, зависит от отказа Вашингтона от незаконных требований.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Исмаил Багаи.

    "Успех этого дипломатического процесса зависит от отказа [США] от амбициозных и незаконных требований, а также от признания прав и законных интересов Ирана", - отметил он.

    Багаи сообщил, что в рамках переговоров между сторонами состоялся многочисленный обмен текстами.

    "За последние 24 часа велись переговоры по различным аспектам основных тем обсуждения, включая Ормузский пролив, ядерный вопрос, военные компенсации, отмену санкций, полное прекращение войны против Ирана и в регионе", - отметил Багаи, выразив благодарность Пакистану, выполняющему посредническую миссию.

    Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимают участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.

    Исмаил Багаи МИД Ирана Переговоры между США и Ираном Пакистан
    Bəqai: İslamabad danışıqlarının uğuru ABŞ-nin qanunsuz tələblərdən çəkinməsindən asılıdır

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
