Багаи: Успех переговоров в Исламабаде зависит от того, откажутся ли США от незаконных требований

Успех переговоров между Ираном и США, проводимых в столице Пакистана Исламабаде, зависит от отказа Вашингтона от незаконных требований.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Исмаил Багаи.

"Успех этого дипломатического процесса зависит от отказа [США] от амбициозных и незаконных требований, а также от признания прав и законных интересов Ирана", - отметил он.

Багаи сообщил, что в рамках переговоров между сторонами состоялся многочисленный обмен текстами.

"За последние 24 часа велись переговоры по различным аспектам основных тем обсуждения, включая Ормузский пролив, ядерный вопрос, военные компенсации, отмену санкций, полное прекращение войны против Ирана и в регионе", - отметил Багаи, выразив благодарность Пакистану, выполняющему посредническую миссию.

Напомним, что в Исламабаде завершился первый день переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляет делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в которую также входят спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимают участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствует начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.