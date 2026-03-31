    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcək

    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcək

    Sabah Milli Depozit Mərkəzi Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) ötən il oktyabrın 1-də manatla buraxdığı istiqrazlara görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi AZİR indeksinə (Banklararası Təminatsız Pul Bazarında İstinad Faiz Dərəcəsi) uyğun olaraq növbəti faiz ödənişlərini həyata keçirəcək.

    "Report" bu barədə MDM-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kupon ödənişinin məbləği hər bir istiqraz üzrə 1 586,22 manat təşkil edəcək.

    Xatırladaq ki, istiqraz emissiyasının ümumi dəyəri 50 milyon manatdır. Söhbət hər birinin nominal dəyəri 100 000 manat olan 500 ədəd dəyişkən faizli, təminatsız, sənədsiz, adlı istiqrazdan gedir. Müəyyən edilmiş kupon ödənişi istiqrazların illik faiz dərəcəsinin 6,35 % müəyyən edildiyinndən xəbər verir.

    Prosesin anderrayterləri "ABB-İnvest" və "Unicapital" investisiya şirkətləridir.

    16:36

    Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    16:30

    EBRD-nin manatla buraxdığı istiqrazlara görə növbəti faizlər ödəniləcək

    16:27

    ABŞ müharibə naziri İranı xəbərdar etdi: Razılaşmanı qəbul edin

    16:25

    Heqset: Yaxın günlər həlledici olacaq və İran bunu bilir

    16:25

    Azərbaycanın basketbol millisinin AVRO-2029-un ilkin seçmə mərhələsindəki rəqibləri bəlli olub

    16:21

    Özbəkistan və Qazaxıstan XİN-ləri 2026-2027-ci illər üçün əməkdaşlıq proqramı imzalayıblar

    16:16

    SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülüb

    16:15

    Bayram günlərində respublika yollarında baş verən qəzaların sayı açıqlanıb

    16:12
    Tatarıstanda zavodda partlayış olub, 1 nəfər ölüb, 50-yə yaxın yaralı var - YENİLƏNİB

