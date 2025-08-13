НДЦ обнародовал выплаты держателям ценных бумаг за I полугодие

15:08 В I полугодии этого года Национальный депозитный центр (НДЦ) осуществил выплаты по ценным бумагам, выпущенным в манатах, на сумму 2 млрд 229,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на НДЦ.

Согласно информации, 73,3% выплат за январь-июнь, или 1 млрд 635,08 млн манатов, осуществлены по государственным облигациям (в том числе 261,41 млн манатов составили купонные выплаты), 12,1% или 270,2 млн манатов - по нотам Центрального Банка Азербайджана, 5,6% или 124,42 млн манатов - по корпоративным облигациям (в том числе 14,42 млн манатов составили купонные выплаты), 9% или 200 млн манатов - по акциям (в форме дивидендов).

Кроме того, за 6 месяцев осуществлены выплаты на сумму $49,34 млн по ценным бумагам, эмитированных в иностранной валюте. Из них 41,1% или $20,3 млн - по государственным облигациям (в том числе $0,3 млн - купонные выплаты), 58,9% или $29,04 млн - по корпоративным облигациям (в том числе $19,04 млн - купонные выплаты).