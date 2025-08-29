    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    НБКО "Finex Kredit" увеличивает уставной капитал

    Финансы
    • 29 августа, 2025
    • 09:36
    НБКО Finex Kredit увеличивает уставной капитал

    Внеочередное общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) "Finex Kredit" состоятся 2 октября в 11:00.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 11.

    В повестку дня собрания входит увеличение уставного капитала НБКО и другие вопросы.

    Напомним, что "Finex Kredit" была создана в 2013 году. Ее уставной капитал составляет 1,494 млн манатов. 26,7% акций НБКО принадлежат Азаду Джебраилову, 16,7% - Самеду Мирзаеву, 16,5% - Рамине Аллахвердиевой, 13,4% - Саадат Мирзаевой, 10,2% - Шалале Тагиевой, 7,5% - Токаю Шихализаде, 3,6% - Ровшану Мамедову, 2,3% - Мобилу Шарифову, 2% - Хагану Мирзаеву, 1,1% - Гюльнаре Тагиевой.

    #НБКО Finex Kredit   #уставный капитал   #акционеры   #собрание  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını artırır

    Лента новостей