НБКО "Finex Kredit" увеличивает уставной капитал
Финансы
- 29 августа, 2025
- 09:36
Внеочередное общее собрание акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) "Finex Kredit" состоятся 2 октября в 11:00.
Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Сулеймана Рустама, 11.
В повестку дня собрания входит увеличение уставного капитала НБКО и другие вопросы.
Напомним, что "Finex Kredit" была создана в 2013 году. Ее уставной капитал составляет 1,494 млн манатов. 26,7% акций НБКО принадлежат Азаду Джебраилову, 16,7% - Самеду Мирзаеву, 16,5% - Рамине Аллахвердиевой, 13,4% - Саадат Мирзаевой, 10,2% - Шалале Тагиевой, 7,5% - Токаю Шихализаде, 3,6% - Ровшану Мамедову, 2,3% - Мобилу Шарифову, 2% - Хагану Мирзаеву, 1,1% - Гюльнаре Тагиевой.
