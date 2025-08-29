    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını artırır

    Maliyyə
    • 29 avqust, 2025
    • 09:15
    Finex Kredit BOKT nizamnamə kapitalını artırır

    Oktyabrın 2-də, saat 11:00-da "Finex Kredit" ASC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi, 11 ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə BOKT-un nizamnaməsi kapitalının artırılması və digər məsələlər daxildir.

    Xatırladaq ki, "Finex Kredit" 2013-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1,494 milyon manatdır. BOKT-un səhmlərinin 26,7 %-i Azad Cəbrayılova, 16,7 %-i Səməd Mirzəyevə, 16,5 %-i Ramina Allahverdiyevaya, 13,4 %-i Səadət Mirzəyevaya, 10,2 %-i Şəlalə Tağıyevaya, 7,5 %-i Tokay Şıxəlizadəyə, 3,6 %-i Rövşən Məmmədova, 2,3 %-i Mobil Şərifova, 2 %-i Xaqan Mirzəyevə, 1,1 %-i isə Gülnarə Tağıyevaya məxsusdur. 

    Rus Versiası Rus Versiası
    НБКО "Finex Kredit" увеличивает уставной капитал

    Son xəbərlər

    10:09

    III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunub

    Hadisə
    10:04

    "Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:58

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    Futbol
    09:56

    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Elm və təhsil
    09:56
    Foto

    Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    09:52
    Foto

    FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçirib

    Hadisə
    09:48

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:46

    İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edir

    Media
    09:44
    Foto

    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti