    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:00
    Байрамов: Рассчитываем на проведение совместных военных учений стран ОТГ и в 2026 году

    Сотрудничество в сфере обороны остается одним из приоритетных направлений в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

    Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам министра, между странами ОТГ налажено взаимодействие почти по 35 направлениям, и оборонная сфера занимает среди них особое место.

    "Между тюркскими государствами регулярно проводятся совместные военные учения. Проведение таких учений, в том числе на территории Азербайджана, отвечает интересам всех сторон", - отметил он.

    Байрамов также подчеркнул, что к учениям могут привлекаться и военнослужащие стран, не являющихся полноправными членами организации.

    "Это инициативы, служащие миру, и поводов для беспокойства нет. Мы будем их поддерживать и рассчитываем, что совместные учения пройдут и в 2026 году", - добавил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.

