НБКО E-Kredit прошла государственную регистрацию

Государственная налоговая служба при министерстве экономики осуществила государственную регистрацию небанковской кредитной организации (НБКО) E-Kredit, созданной на базе ОАО "Нахчыван банк", находящегося в процессе ликвидации.

Государственная налоговая служба при министерстве экономики осуществила государственную регистрацию небанковской кредитной организации (НБКО) E-Kredit, созданной на базе ОАО "Нахчыван банк", находящегося в процессе ликвидации.

Как сообщает Report, новая НБКО зарегистрирована по юридическому адресу: город Нахчыван, улица Джалила Мамедгулузаде, 27.

Ее уставный капитал соответствует минимальному требованию, установленному для НБКО - 300 тыс. манатов, а его законным представителем является Иса Буньяд оглу Исаев. Он был первым заместителем председателя правления ОАО "Нахчыван банк".

Напомним, что в Азербайджане это второй случай преобразования банка в НБКО. Ранее ОАО Para Bank был преобразован в НБКО Para.