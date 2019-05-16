​Названы условия формирования биржевого индекса в Азербайджане

В Азербайджане сформируют биржевый индекс.

Об этом сообщил Report советник председателя правления Палаты надзора за финансовыми рынками Рашад Агаев.

"Основным условием для формирования индекса является наличие достаточного количества акций в листинге. Как правило, индексы на международных биржах формируются в результате группировки акций 25, 30, 50, 100 и более эмитентов. Помимо инвестиционных инструментов, индексы также выступают в качестве индикатора - бенчмарка биржи. На Бакинской фондовой бирже будет сформирован биржевой индекс в соответствии с целями, определенными в стратегических дорожных картах", - сказал Агаев.

По его словам, для того, чтобы компании проявляли интерес к листингу, важна прежде всего их заинтересованность в размещении акций путем открытой подписки или финансировании посредством биржи.

"Здесь играют роль два ключевых фактора. Это информированность компаний о возможности финансирования таким способом и соответствие требованиям листинга", - подчеркнул Агаев.

"Традиционным методом финансирования все еще считается заимствование, и именно поэтому Палата надзора за финансовыми рынками организует мероприятия, направленные на поощрение финансирования через рынки капитала. С другой стороны, на Бакинской фондовой бирже вступили в силу новые правила листинга в апреле текущего года. Мы упростили требования листинга для эмитентов, тем самым открыв путь более эффективному проведению листинга", - сказал советник председателя правления.

Р.Агаев напомнил, что в настоящее время листинг акций и облигаций осуществляется в трех сегментах рынка. По его словам, в основных и стандартных сегментах рынка акций осуществляется листинг акций 5 акционерных обществ, в альтернативном сегменте - более 900 акционерных обществ. В основном сегменте рынка облигаций торгуются государственные облигации, ноты ЦБ, ипотечные облигации, облигации SOCAR и Pasha Yatırım Bank.

"В стандартном сегменте рынка облигаций в листинг включены 10 корпоративных облигаций, в альтернативном сегменте - 5 корпоративных облигаций", - заключил Агаев.

Илаха Мамедли