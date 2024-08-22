Названы сумма и состав гарантированного государством долга

На 1 июля этого года сумма гарантированного государством долга Азербайджана (внутреннего и внешнего долга) составила 11 млрд 407,1 млн манатов или 9,4% ВВП за 2024 год.

На 1 июля этого года сумма гарантированного государством долга Азербайджана (внутреннего и внешнего долга) составила 11 млрд 407,1 млн манатов или 9,4% ВВП за 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в структуре долга на долю внешних кредитов пришлось 9 млрд 599,2 млн манатов (5 млрд 646,6 млн долларов США) или 84,2%, внутренних кредитов - 1 млрд 807,9 млн манатов или 15,8%.

Госгарантии по обязательствам ЗАО "Южный газовый коридор" составили 4 млрд 329,7 млн долларов США или 76,7% (7 млрд 360,5 млн манатов) гарантированного государством долга.

В отчетном периоде по плавающей ставке привлечено 48,4% кредитов, по фиксированной - 51,6%.

Валютный состав портфеля гарантированного государством долга был следующим: доллар США - 62,6%, евро - 19,4%, манат - 12,4%, японская иена - 3,6%, другие валюты - 2%.

В структуре госдолга 63,4 % приходится на кредиты сроком до 5 лет, 24,3% - 5-10 лет, 12,3% - более 10 лет.