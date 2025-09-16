Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

Основные направления, которые будут реализованы в Азербайджане в сфере доходов в 2026 году, направлены на ускорение экономического развития страны, укрепление конкурентоспособности, создание более привлекательного инвестиционного климата. В рамках этих мер планируются такие шаги, как оптимизация налоговой нагрузки, поддержка предпринимательства и стимулирование инвестиций в стратегические отрасли, совершенствование механизмов налогового и таможенного администрирования.

Как передает Report, это отражено в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

В то же время, в соответствии с распоряжением президента страны от 30 мая 2025 года, в процессе разработки проекта "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" ведется работа по определению "Целей налоговой и таможенной политики на среднесрочный период" с указанием текущей ситуации в стране, целевых показателей, конкретных мер по реализации целей, ожидаемых результатов и описания необходимых ресурсов.

Учитывая вышеизложенное, основные направления политики доходов на 2026 год предусматривают следующее:

- Поддержка предпринимательской деятельности и снижение налоговой нагрузки;

- Создание благоприятного инвестиционного климата;

- Совершенствование администрирования в налоговой и таможенной сферах.