Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 03:26
    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Основные направления, которые будут реализованы в Азербайджане в сфере доходов в 2026 году, направлены на ускорение экономического развития страны, укрепление конкурентоспособности, создание более привлекательного инвестиционного климата. В рамках этих мер планируются такие шаги, как оптимизация налоговой нагрузки, поддержка предпринимательства и стимулирование инвестиций в стратегические отрасли, совершенствование механизмов налогового и таможенного администрирования.

    Как передает Report, это отражено в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    В то же время, в соответствии с распоряжением президента страны от 30 мая 2025 года, в процессе разработки проекта "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы" ведется работа по определению "Целей налоговой и таможенной политики на среднесрочный период" с указанием текущей ситуации в стране, целевых показателей, конкретных мер по реализации целей, ожидаемых результатов и описания необходимых ресурсов.

    Учитывая вышеизложенное, основные направления политики доходов на 2026 год предусматривают следующее:

    - Поддержка предпринимательской деятельности и снижение налоговой нагрузки;

    - Создание благоприятного инвестиционного климата;

    - Совершенствование администрирования в налоговой и таможенной сферах.

    доходы государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda 2026-cı ildə gəlir üzrə siyasətin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Последние новости

    03:51

    Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%

    Финансы
    03:40

    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Финансы
    03:32

    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Финансы
    03:26

    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Финансы
    03:20
    Фото

    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    Финансы
    03:09

    Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%

    Финансы
    02:57

    В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%

    Финансы
    02:53

    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    Финансы
    Лента новостей