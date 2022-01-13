Названы основные финансовые тренды Азербайджана в 2022 году

Основными финансовыми трендами этого года станут изменение процентных ставок по кредитам, использование банковских карт и увеличение количества онлайн-услуг, предоставляемых банками.

Основными финансовыми трендами этого года станут изменение процентных ставок по кредитам, использование банковских карт и увеличение количества онлайн-услуг, предоставляемых банками.

Об этом Report рассказали эксперты в банковско-финансовой сфере.

По мнению эксперта Турала Алиева, в 2022 году более актуальными будут темы, связанные с процентными ставками по кредитам и показателем инфляции.

“Как известно, одной из главных тем обсуждения в последнее время, несомненно, стал рост цен на товары и услуги. Официальные данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и Госкомстата дают нам четкую картину того, что показатели инфляции с начала года растут ускоренными темпами. Рост цен на товары и услуги в условиях продолжающейся пандемии неминуемо скажется на покупательной способности населения.

Всем известно, что рост цен на товары и услуги в процентном отношении всегда опережает рост доходов граждан. Следует учитывать, что ЦБ в сентябре, октябре и декабре повысил учетную ставку, и есть вероятность дальнейшего ее повышения в целях регулирования тенденции населения к кредитованию на фоне снижения покупательной способности. Потому что увеличение интереса к кредитованию под существующие проценты может привести к увеличению денежной массы на рынке, что приведет к снижению реальной стоимости денег. Другие важные ожидания связаны с расширением использования пластиковых карт на фоне растущей цифровизации финансово-банковского сектора в условиях пандемии (онлайн-торговля, каналы онлайн-услуг банков и т.д.)", - сказал эксперт.

Эксперт Халид Керимли, говоря о ставках по кредитам, отметил, что их роста не наблюдается, несмотря на то что регулятор повышал ключевую ставку на последних двух заседаниях: "Следует учитывать, что ЦБА, опираясь на опыт мировых центральных банков, будет и дальше повышать процентные ставки, чтобы избежать инфляции. Это также приведет к постепенному повышению процентных ставок по кредитам. В частности, это коснется манатных кредитов”.

Керимли подчеркнул, что люди стали отдавать предпочтение безналичным оплатам, что также является одной из успешных тенденций этого года: "Учитывая экономическую активность населения в экономике, вышедшей из кризиса глобальной пандемии, а также процессы восстановления Карабаха после победы, можно прогнозировать более широкое использование банковских карт. В частности, усиление механизма контроля в Налоговом кодексе ограничит возможности для наличных платежей".

Главный кредитный специалист одного из действующих в Азербайджане банков Эмиль Алиев рассказал о применении в нашей стране российского опыта в банковских операциях: “В России человеку, желающему получить кредит, не нужно приходить в банк. Вопрос решается по телефону, подтверждается, затем в его дом приносят кредитную карту с определенной суммой. Кроме того, все, от отправки денег клиенту до образца подписи, происходит онлайн. В настоящее время этот процесс начал применяться и в Азербайджане. В нашем банке клиент также может получить кредит, подписав всего два документа. Постепенно мы также готовимся к переходу на полную онлайн-систему. Скорее всего, это произойдет уже в этом году”.