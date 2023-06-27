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Названы ненефтегазовые драйверы роста экономики Азербайджана в 2023-2024 годах

Названы ненефтегазовые драйверы роста экономики Азербайджана в 2023-2024 годах Доля ненефтегазового сектора в совокупном ВВП Азербайджана вырастет до 66% в 2023 году и достигнет 68% в 2024 году.
Финансы
27 июня 2023 г. 16:38
Названы ненефтегазовые драйверы роста экономики Азербайджана в 2023-2024 годах

Доля ненефтегазового сектора в совокупном ВВП Азербайджана вырастет до 66% в 2023 году и достигнет 68% в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

Этот показатель в 2021 и 2022 годах был на уровне 64%.

По ее словам, основными драйверами роста в ненефтегазовом секторе будут расширение потребительской активности, новые проекты в Карабахе, инфраструктурные проекты, IT-сектор.

"В 2023 году рост экономики может нормализоваться до 3% с 4,6% в 2022 году. В 2024 году, при поддержке дальнейшего развития ненефтегазового сектора, рост ускорится до 3,5%", - отметила Г. Хайдаршина.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 2023-2024-cü illər üçün qeyri neft-qaz sektorundakı artımın əsas amilləri açıqlanıb

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