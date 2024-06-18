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Названо место Азербайджана в мировом рейтинге зарплат

Названо место Азербайджана в мировом рейтинге зарплат В рейтинге стран по валовой среднемесячной заработной плате, по данным CEOWORLD Magazine, Азербайджан на начало 2024 года оказался на 99-м месте из 196 в мире.
Финансы
18 июня 2024 г. 11:39
Названо место Азербайджана в мировом рейтинге зарплат

В рейтинге стран по валовой среднемесячной заработной плате, по данным CEOWORLD Magazine, Азербайджан на начало 2024 года оказался на 99-м месте из 196 в мире.

Как передает Report со ссылкой на исследование CEOWORLD Magazine, заработная плата в стране составила 494 доллара США.

Среди стран СНГ самая высокая зарплата в России (2 159 долларов США), Казахстане (673 доллара США). Ниже Азербайджана в рейтинге расположились Украина (430 долларов США), Узбекистан (351 доллар США), Кыргызстан (228 долларов США) и Таджикистан (169 долларов США).

Самая высокая заработная плата в мире, по данным рейтинга, наблюдалась в Швейцарии - 8 111 долларов США. В тройке стран-лидеров также оказались Люксембург (6 633 долларов США) и США (6 455 долларов США). Самая низкая заработная плата наблюдалась в Лесото (24 доллара США), Анголе (27 долларов США) и Малави (31 доллар США).

Отметим, что валовая заработная плата - это общая сумма заработной платы до вычета налогов и других отчислений, таких как взносы в пенсионные фонды, медицинское страхование и другие.

По данным Госкомстата Азербайджана, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в стране в январе-апреле текущего года увеличилась на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 1 007,5 маната (592,6 доллара США). Самая высокая зарплата у работников сферы горнодобывающей промышленности, финансового и страхового секторов, научно-технической деятельности, информации и связи.

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