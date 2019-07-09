Названы самые опасные для пользования банкоматами страны

Названы страны, в которых следует проявлять наибольшую осторожность при пользовании банкоматами.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, более всего велик риск стать жертвой скимминга в Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канаде.

Скимминг — вид мошенничества, при котором с клавиатуры банкомата считывают пин-код, а с магнитной полосы карты — данные для изготовления ее копии.

Рекомендуется в путешествиях держать карту в надежном месте, не хранить пин-код вместе с картой, прикрывать клавиатуру рукой при вводе пин-кода, а также не пользоваться банкоматами, вызывающими сомнения.

Отмечается, что в период летних отпусков количество хищений с банковских карт уменьшается, но растет число случаев потери карт.