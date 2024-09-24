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Названа сумма средств, выделенных на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

Названа сумма средств, выделенных на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура С 2020 года по сегодняшний день на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было выделено около 17,5 млрд манатов.
Финансы
24 сентября 2024 г. 18:34
Названа сумма средств, выделенных на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

С 2020 года по сегодняшний день на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было выделено около 17,5 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов.

Премьер-министр отметил, что в следующем году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура планируется выделить 4 млрд манатов.

Он подчеркнул, что процесс переселения бывших вынужденных переселенцев продолжается.

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Версия на азербайджанском языке İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzura ayrılmış vəsaitin məbləği açıqlanıb

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