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Названа сумма налоговых долгов закрытых банков Азербайджана

Названа сумма налоговых долгов закрытых банков Азербайджана

© Report

У 14 банков, лишенных лицензии в Азербайджане в 2011-2020 годах, накопился налоговый долг в 11,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве налогов.

Самым крупным банком-должником является ОАО TexnikaBank (5,3 млн манатов), закрытый в 2016 году, а меньше всего задолженностей у ОАО Royal Bank (2,9 тыс. манатов), закрытого в 2012 году.

Банк Сумма долга (в манатах) Год закрытия банка
1 Royal Bank 2 852,92 2012
2 Deka Bank 7 973,51 2016
3 Ganja Bank 13 735,93 2016
4 Evro Bank 26 313,05 2015
5 Amrah Bank 41 117,66 2020
6 Bank of Azerbaijan 49 337,38 2016
7 Kredo Bank 78 017,73 2016
8 Birlik Bank 95 580,57 2011
9 AGBank 149 122,17 2020
10 NBC Bank 362 990,43 2020
11 Zamin Bank 491 550,97 2016
12 Demir Bank 1 115 653,98 2017
13 Bank Standard 3 487 741,44 2016
14 Texnika Bank 5 287 815,39 2016
Всего: 11 209 803,13
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