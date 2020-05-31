Названа сумма налоговых долгов закрытых банков Азербайджана

У 14 банков, лишенных лицензии в Азербайджане в 2011-2020 годах, накопился налоговый долг в 11,2 млн манатов.
Об этом Report сообщили в Министерстве налогов.
Самым крупным банком-должником является ОАО TexnikaBank (5,3 млн манатов), закрытый в 2016 году, а меньше всего задолженностей у ОАО Royal Bank (2,9 тыс. манатов), закрытого в 2012 году.
|№
|Банк
|Сумма долга (в манатах)
|Год закрытия банка
|1
|Royal Bank
|2 852,92
|2012
|2
|Deka Bank
|7 973,51
|2016
|3
|Ganja Bank
|13 735,93
|2016
|4
|Evro Bank
|26 313,05
|2015
|5
|Amrah Bank
|41 117,66
|2020
|6
|Bank of Azerbaijan
|49 337,38
|2016
|7
|Kredo Bank
|78 017,73
|2016
|8
|Birlik Bank
|95 580,57
|2011
|9
|AGBank
|149 122,17
|2020
|10
|NBC Bank
|362 990,43
|2020
|11
|Zamin Bank
|491 550,97
|2016
|12
|Demir Bank
|1 115 653,98
|2017
|13
|Bank Standard
|3 487 741,44
|2016
|14
|Texnika Bank
|5 287 815,39
|2016
|Всего:
|11 209 803,13