Названа сумма налоговых долгов закрытых банков Азербайджана

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У 14 банков, лишенных лицензии в Азербайджане в 2011-2020 годах, накопился налоговый долг в 11,2 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве налогов.

Самым крупным банком-должником является ОАО TexnikaBank (5,3 млн манатов), закрытый в 2016 году, а меньше всего задолженностей у ОАО Royal Bank (2,9 тыс. манатов), закрытого в 2012 году.