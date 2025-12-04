Названа ​​дата аукциона облигаций НБКО Bir Kredit

9 января 2026 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоится аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций небанковской кредитной организации (НБКО) ООО Bir Kredit на сумму 2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, 20 000 облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая будут размещены путем открытой подписки и будут находиться в обращении в течение 12 месяцев.

Годовая доходность облигаций составит 11,5%. Выплата процентов будет производиться ежемесячно. Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital".

Желающие приобрести облигации могут обратиться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ. Эмитент обязан выкупить ценные бумаги в течение срока обращения по цене не ниже номинальной стоимости.

НБКО Birkart создана в 2018 году. Ее учредителем является ОАО Kapital Bank.