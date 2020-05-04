Назван уполномоченный банк для возврата части НДС за покупки и услуги в Азербайджане

Kapital Bank по согласованию с соответствующими госструктурами выбран в качестве уполномоченного банка в рамках процесса возврата определенной части НДС.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Эльчин Мамедов, комментируя ситуацию с возвратом части НДС, уплаченного за приобретенные на объектах розничной торговли или общепита товары.

По его словам, создан специальный портал, на котором регистрируются обращения потребителей (www.edvgerial.az), разработан механизм возврата определенной части НДС.

В данном процессе учитываются три фактора. Прежде всего, потребитель или клиент должен быть физическим лицом. Во-вторых, предлагающая товары или услуги сторона обязательна должна быть плательщиком НДС. В-третьих, продавец должен использовать кассовые аппараты нового образца. Возврат части НДС возможен только на объектах, где применяются кассовые аппараты нового поколения.

Чтобы вернуть себе часть НДС, граждане должны зарегистрироваться на портале www.edvgerial.az, введя FIN-код удостоверения, дату рождения и номер мобильного телефона. При этом на портале создается электронный кабинет и виртуальный "денежный кошелек".

Потребитель может оплатить стоимость приобретенного товара наличным или безналичным способом. При оплате наличными продавец обязан предъявить потребителю чек онлайн-кассового аппарата. Если стоимость товара оплачивается в безналичном порядке и POS-терминал не интегрирован с контрольно-кассовым аппаратом, потребителю необходимо предъявить выписку из POS-терминала.

Чек необходимо ввести в систему в течение 90 дней после его получения. В специальную графу на портале вносится указанный на чеке 12-значный фискальный код. В то же время пользователи приложения BirBank могут не вносить данный код, а просто просканировать с помощью приложения QR-код на чеке. В приложении BirBank необходимо зарегистрироваться по тому же номеру, что на портале. В этом случае считанная с QR-код информация будет автоматически отражена в личном кабинете на портале.

Введенный потребителем на портале код проверяется на соответствие информации в базе данных Государственной налоговой службы. Информация о подтверждении поступает в электронный кабинет потребителя. Через 30 дней 15% от суммы НДС при безналичных и 10% при наличных платежах садится на виртуальный кошелек. Потребители смогут использовать накопленные средства для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, счетов за ТВ, штрафов и услуг страхования, а также вывести их на банковские карты. Будучи финансовым партнером проекта, Kapital Bank не удерживает комиссию за операции, связанные с возвратом НДС. Возмещенные средства полностью поступают на виртуальный кошелек (при их обналичивании с банковских карт возможно удержание комиссионных в соответствии с тарифной политикой соответствующего банка).

Эти правила применяются для возврата части НДС, уплаченного за товары и услуги в супермаркетах и других торговых объектах, ресторанах и кафе. Часть НДС при покупке нефтегазовых продуктов на АЗС возврату не подлежит.