    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 05:19
    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Правительство Азербайджана прогнозирует, что государственный долг к концу 2025 года составит 25 миллиардов 404,1 миллиона манатов, а к концу 2026 года - 27 миллиардов 51,7 миллиона манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, в этом году чистые прямые государственные заимствования будут сокращены на 1 млрд 976,1 млн манатов, а в следующем году увеличены на 1 млрд 647,6 млн манатов.

    Ожидается, что расходы на обслуживание государственного долга и обязательств составят 2 млрд 399,6 млн манатов в 2025 году и 2 млрд 457,6 млн манатов в 2026 году.

