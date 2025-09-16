Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

Правительство Азербайджана прогнозирует, что государственный долг к концу 2025 года составит 25 миллиардов 404,1 миллиона манатов, а к концу 2026 года - 27 миллиардов 51,7 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, в этом году чистые прямые государственные заимствования будут сокращены на 1 млрд 976,1 млн манатов, а в следующем году увеличены на 1 млрд 647,6 млн манатов.

Ожидается, что расходы на обслуживание государственного долга и обязательств составят 2 млрд 399,6 млн манатов в 2025 году и 2 млрд 457,6 млн манатов в 2026 году.