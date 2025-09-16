Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 05:19
Правительство Азербайджана прогнозирует, что государственный долг к концу 2025 года составит 25 миллиардов 404,1 миллиона манатов, а к концу 2026 года - 27 миллиардов 51,7 миллиона манатов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, в этом году чистые прямые государственные заимствования будут сокращены на 1 млрд 976,1 млн манатов, а в следующем году увеличены на 1 млрд 647,6 млн манатов.
Ожидается, что расходы на обслуживание государственного долга и обязательств составят 2 млрд 399,6 млн манатов в 2025 году и 2 млрд 457,6 млн манатов в 2026 году.
Последние новости
05:19
Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 годуФинансы
05:13
Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три разаФинансы
05:06
Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%Финансы
04:53
Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлинФинансы
04:42
Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%Финансы
04:32
Турция намерена наращивать производство сельхозпродукцииВ регионе
04:22
Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человекДругие страны
04:21
Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%Финансы
04:15