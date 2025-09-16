Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Назван прогноз инфляции в Азербайджане на следующий год

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 02:00
    Назван прогноз инфляции в Азербайджане на следующий год

    Минэкономики Азербайджана прогнозирует инфляцию в стране в 2026 году на уровне 4,8%.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Минфина "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Прогноз подготовлен Минэкономики с учетом фактического уровня инфляции за прошедший период текущего года, относительного снижения мировых цен на товары, в том числе продовольственные, и влияния этого на импортные цены, динамики индекса номинального эффективного курса и предположения о стабильности курса, а также влияния изменений регулируемых тарифов на товары и услуги. В ведомстве ожидают, что годовая инфляция в стране в 2025 году составит 5,4%.

    По данным Государственного комитета статистики, потребительские цены в январе-августе этого года выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в августе - на 4,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 0,4% по сравнению с июлем этого года.

    Azərbaycanda gələn il üçün inflyasiya proqnozu açıqlanıb

