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    ​Назначены два новых советника министра налогов Азербайджана

    Ильгар Ахмедов одновременно является начальником Главного управления налогового аудита и оперативного контроля

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов назначил двух новых советников. 

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте министерства.

    По информации, это государственный советник налоговой службы 3-го ранга Ильгар Исмаил оглу Ахмедов и главный советник налоговой службы Ильхам Али оглу Амиралиев.

    Отметим, что Ильгар Ахмедов одновременно является начальником Главного управления налогового аудита и оперативного контроля. 

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