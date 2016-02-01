​Назначены два новых советника министра налогов Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов назначил двух новых советников.
Как сообщает Report, об этом говорится на официальном сайте министерства.
По информации, это государственный советник налоговой службы 3-го ранга Ильгар Исмаил оглу Ахмедов и главный советник налоговой службы Ильхам Али оглу Амиралиев.
Отметим, что Ильгар Ахмедов одновременно является начальником Главного управления налогового аудита и оперативного контроля.
Tural İbadlıАвтор новости
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