Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый заместитель председателя правления банка ВТБ (Азербайджан). Как сообщает Report со ссылкой на банк, Наблюдательным советом банка ВТБ (Азербайджан) было принято решение о назначении Окаева Игоря Анатольевича на должность члена правления, директора департамента развития корпоративного бизнеса.

Игорь Окаев окончил бакалавриат и магистратуру факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. В банковской сфере работает с 2003 года. Последние несколько лет И.Окаев возглавлял департамент по работе с корпоративными клиентами, а также являлся председателем кредитного комитета и членом исполнительного комитета Unibank.