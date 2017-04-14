Назначен новый председатель правления AccessBank

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В связи с истечением 5-летнего срока полномочий председателя правления ОАО AccessBank Михаэля Хоффманна, по решению общего собрания акционеров банка на данный пост назначен Рольф Рейхардт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, доктор Рольф Рейхардт с 2014 года занимал должность исполнительного директора по финансам.

"Я рад работать с сильной командой AccessBank и продолжить успешную деятельность моего предшественника. Мы все так же будем предлагать нашим клиентам современные и надежные финансовые услуги, как один из ведущих банков Азербайджана", - прокомментировал Рольф Рейхардт.

До прихода в AccessBank Рольф Рейхардт более 20 лет работал на различных должностях по управлению рисками в крупнейших банках Германии. Он получил степень доктора философии во Франкфуртском Университете Гете и получил экономическое образование в университетах Окленд в Новой Зеландии, Киль в Германии и Юта в США.

Напомним, что AccessBank основан в 2002 году такими организациями, как ЧБТР, ЕБРР, МФК, KfW, немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) и AccessHolding. AccessBank, являющийся одним из ведущих банков Азербайджана, предоставляет полный спектр банковских услуг.