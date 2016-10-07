Назначен новый председатель Наблюдательного совета Nikoil Bank

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На внеочередном общем собрании акционеров ОАО Nikoil Bank Халилов Искандер Агасалим оглы по собственному желанию покинул состав Наблюдательного совета банка. Об этом сообщили Report в пресс-службе банка.

Акционеры единогласным решением назначили председателем Наблюдательного совета Кулишову Марину Валерьевну. Она будет руководить трансформацией банка и его переходом на новый уровень развития. Одновременно акционерами было принято решение о назначении членом Наблюдательного совета Романовского Ивана Владимировича. И.Халилов продолжает оставаться одним из акционеров банка.

Таким образом, на сегодняшний день председателем является М.Кулишова, членами совета - Алексей Сазонов, Иван Романовский, Павел Сухоручкин, Роман Новиков.

Акционеры банка, Наблюдательный совет и менеджмент поблагодарили И.Халилова за проделанную работу и вклад в развитии банка.

Nikoil Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.