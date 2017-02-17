Назначен новый председатель Bank BTB

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель правления ОАО Bank BTB.

Как сообщает Report, им стал Эмиль Рзаев.

Он сменил на новом посту Самира Годжаева. С.Годжаев избран членом Наблюдательного совета банка. Он сменил на этом посту Асима Саламова.

Напомним, что Bank BTB был создан в 2010 году. Его уставный капитал составляет 52 млн манатов. 75% акций принадлежат Нигяр Исмаил гызы Мехтиевой, 19% - Рзе Исмаил оглу Садигу (председатель Наблюдательного совета), а 6% - Тюказбан Ага гызы Махмудовой.