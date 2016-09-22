Назначен новый глава азербайджанского представительства Всемирного банка - ЭКСКЛЮЗИВ - ФОТО

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Стал известен новый менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану.

По полученной Report информации, им стал Навид Хасан Нагви (Naveed Hassan Naqvi), который ранее являлся программным менеджером ВБ по Европе и Центральной Азии.

Он начал свою деятельность в банке в 2004 году с назначения на ответственную должность по экономической аналитике. Ранее он занимал различные посты в правительстве Пакистана.

Н.Нагви окончил университеты Durham и Hull.

Отметим, что срок полномочий главы азербайджанского представительства Ларисы Лещенко истек в июне этого года. Она продолжает карьеру в Либерии (Западная Африка).