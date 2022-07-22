Назначен новый гендиректор Центробанка Азербайджана

Гюлер Азер гызы Пашаева назначена на должность генерального директора Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Гюлер Азер гызы Пашаева назначена на должность генерального директора Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, приказ об это подписал председатель ЦБА Талех Кязимов.

Таким образом, число генеральных директоров Центробанка достигло 7.

Г.Пашаева начала свою карьеру в 2011 году в должности кассира в ОАО "PASHA Bank", в январе-августе 2012 года работала исполнителем отдела корпоративных документов и протокольного обеспечения банка, в 2012-2013 годах - координатором по работе с корпоративными клиентами отдела правовых и организационных вопросов департамента корпоративного секретариата, консультантом юридического отдела этого же департамента, в 2015-2021 годах - начальником отдела корпоративного секретариата, в 2021-2022 годах - директором департамента корпоративного управления и администрирования. 1 июня этого года присоединилась к команде ЦБА в качестве советника председателя.