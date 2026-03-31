Фарид Бахшиев возглавил Агентство по мониторингу госпредприятий

    Назначен директор Агентства по мониторингу государственных предприятий.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на основании приказа, подписанного министром Сахилем Бабаевым, на указанную должность назначен Фарид Бахшиев.

    Бахшиев родился в 1977 году, получил степень бакалавра по управлению бизнесом и степень магистра по бизнес-администрированию в Азербайджанском государственном экономическом университете. Также получил степень магистра по специальности финансирование развития в британском Университете Рединга.

    Ранее Бахшиев занимал руководящие должности в KPMG Azerbaijan и других государственных и частных структурах.

    Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinə direktor təyin olunub

    Ильхам Алиев утвердил изменения в стратегию по водным ресурсам

    В Махачкале из подтопленных домов эвакуировали свыше 300 человек

    Житель Ходжавенда: Восстановление исторической справедливости вызывает чувство гордости

    В Азербайджане семьи погибших саперов получат президентскую стипендию

    В Гяндже завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди юношей и девушек

    Косиняк-Камыш: Польша не собирается предоставлять США свои системы Patriot

    В Ордубаде на дорогу обрушилась скала

    В Азербайджане подготовят двусторонние соглашения по трудовой миграции

