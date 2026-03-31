Фарид Бахшиев возглавил Агентство по мониторингу госпредприятий

Назначен директор Агентства по мониторингу государственных предприятий.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на основании приказа, подписанного министром Сахилем Бабаевым, на указанную должность назначен Фарид Бахшиев.

Бахшиев родился в 1977 году, получил степень бакалавра по управлению бизнесом и степень магистра по бизнес-администрированию в Азербайджанском государственном экономическом университете. Также получил степень магистра по специальности финансирование развития в британском Университете Рединга.

Ранее Бахшиев занимал руководящие должности в KPMG Azerbaijan и других государственных и частных структурах.