Фарид Бахшиев возглавил Агентство по мониторингу госпредприятий
Финансы
- 31 марта, 2026
- 12:56
Назначен директор Агентства по мониторингу государственных предприятий.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на основании приказа, подписанного министром Сахилем Бабаевым, на указанную должность назначен Фарид Бахшиев.
Бахшиев родился в 1977 году, получил степень бакалавра по управлению бизнесом и степень магистра по бизнес-администрированию в Азербайджанском государственном экономическом университете. Также получил степень магистра по специальности финансирование развития в британском Университете Рединга.
Ранее Бахшиев занимал руководящие должности в KPMG Azerbaijan и других государственных и частных структурах.
