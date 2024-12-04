Научно-исследовательский институт воды и мелиорации выбрал аудитора

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана завершил объявленный им запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023 год.

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана завершил объявленный им запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023 год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем запроса стало ООО Abacus Audit And Consulting.

Компании-победителю будет выплачено 2 900 манатов.

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации создан согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 ноября 2023 года.