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Научно-исследовательский институт воды и мелиорации выбрал аудитора

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации выбрал аудитора Научно-исследовательский институт воды и мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана завершил объявленный им запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023 год.
Финансы
4 декабря 2024 г. 15:28
Научно-исследовательский институт воды и мелиорации выбрал аудитора

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана завершил объявленный им запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2023 год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем запроса стало ООО Abacus Audit And Consulting.

Компании-победителю будет выплачено 2 900 манатов.

Научно-исследовательский институт воды и мелиорации создан согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 ноября 2023 года.

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