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    Натиг Амиров: SOCAR готов выпускать акции

    Существуют необходимые требования корпоративного управления, прозрачности, отчетности

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане существует положительный подход к выпуску в обращение акций государственных компаний. Как передает Report, об этом сообщил на церемонии презентации облигаций SOCAR помощник президента по вопросам экономических реформ Натиг Амиров.

    “Существуют требования корпоративного управления, прозрачности, отчетности, необходимые для выпуска акций. Сегодня SOCAR отвечает этим требованиям и готов к процессу выпуска акций”, - отметил Н.Амиров. 

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