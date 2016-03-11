​Натиг Амиров: Дедолларизация - наиболее верный путь к повышению манатной ликвидности банков

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Правительство, Центробанк и Палата по надзору за финансовыми рынками на данный момент рассматривают вопрос о дефиците и поддержке манатной ликвидности коммерческих банков Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана по экономическим реформам Натиг Амиров.

"Однако большинство предложений заключается в увеличении ликвидного потенциала банков путем эмиссии. Эти предложения экспертов и банковской общественности являются спорными. Эмиссия может увеличить давление на манат. Банковская общественность также не имеет единого мнения о влиянии эмиссии на оздоровление маната. Это может принести пользу на 1-2 дня или даже неделю. Несмотря на неоднократные попытки Центробанка, манатная денежная масса за считанные дни долларизировалась и вновь возвращалась в ЦБА в виде манатной массы. Сейчас в Палате с различными предложениями выступают представители международных финансовых институтов, в то же время над этим работают местные и зарубежные эксперты", - сообщил Н.Амиров.

Н.Амиров отметил, что дедолларизация - наиболее верный путь к повышению манатной ликвидности коммерческих банков: "В банках и у населения достаточно денег. Банки имеют достаточно средств в иностранной валюте. Необходимо найти правильные способы их конвертации в манаты и привлечения к реальному сектору кредитования. Нужны оптимальные решения для сохранения вкладов населения и средств инвесторов".