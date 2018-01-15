Население Азербайджана в прошлом году потратило 462 млн манатов на лекарства

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В 2017 году объем розничного товарооборота в Азербайджане составил 35 268,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 2,5% больше, чем в 2016 году.

Население направило 16 197,7 млн манатов или 45,9% своих средств на продовольственные товары, 1 385,7 млн манатов или 4,8% - напитки и табачные изделия, 6 272,5 млн манатов или 17,8% - текстильные изделия, одежду и оборудование, 2 118,1 млн манатов или 6% - электротовары и мебель, 255,5 млн манатов или 0,7% - компьютеры, коммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 461,7 млн манатов или 1,3% - фармацевтику и лекарственные препараты, 1 938,1 млн манатов или 5,5% - автомобильное топливо, 6 338,8 млн манатов или 18% - иные непродовольственные товары.