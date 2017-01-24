Население Азербайджана увеличило расходы на погашение процентов по кредитам

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В 2016 году расходы населения Азербайджана на погашение процентов по кредитам увеличились.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, в 2016 году на погашение процентов по кредитам население потратило 1 316,5 млн манатов или 2,9% своих доходов. Это на 107,2 млн манатов или 8,86% больше, чем в 2015-м.

Так, за 2015 год на погашение процентов по кредитам потрачено 1 209,3 млн манатов или 2,9% доходов населения.