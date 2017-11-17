Население Азербайджана тратит около 46% своих средств на продовольствие

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре текущего года объем розничной торговли в Азербайджане составил 28 033,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Население направило 12 861,4 млн манатов или 45,9% своих средств на продовольственные товары, 1 323,4 млн манатов или 4,7% - напитки и табачные изделия, 5 103,6 млн манатов или 18,2% - текстильные изделия, одежду и оборудование, 1 763,6 млн манатов или 6,3% - электротовары и мебель, 208,4 млн манатов или 0,7% - компьютеры, коммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 385,8 млн манатов или 1,4% - фармацевтику и лекарственные препараты, 486,5 млн манатов или 5,3% - автомобильное топливо, 4 901,2 млн манатов или 17,5% - иные непродовольственные товары.