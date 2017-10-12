Население Азербайджана потратило 25 млрд манатов в этом году

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 24,8 млрд манатов, что на 2,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 12,6 млрд манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 12,2 млрд манатов - непродовольственные товары. Стоимостный объем проданных товаров вырос в реальном выражении соответственно на 1,4% и 2,9% по сравнению с аналогичными показателями за 2016 год.

За отчетный период население потратило в розничных торговых сетях 45,8% средств на продовольственные товары, 4,8% - напитки и табачные изделия, 18,1% - текстильные товары, одежду и обувь, 6,3% - электрические товары, 5,2% - автомобильное топливо, 1,4% - фармацевтические и медицинские товары, 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 17,7% - иные непродовольственные товары.

В январе-сентябре 12,0% потребительских товаров продано юридическими лицами, 53,2% - индивидуальными предпринимателями, 34,8% - на рынках и ярмарках. Продажи юридическими лицами в реальном выражении увеличились на 7,9%, индивидуальными предпринимателями – 1,4%, на рынках и ярмарках – 1,2%.

Объемы среднемесячного розничного товарооборота на душу населения составили 283,4 маната, что в номинальном выражении на 40 манатов больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Ежемесячные средние объемы продаж продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в розничных торговых сетях на одного потребителя составили 143,5 маната, непродовольственных товаров – 139,9 маната.