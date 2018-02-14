Население Азербайджана потратило 161 млн манатов на автомобильное топливо в прошлом месяце

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года в розничных торговых сетях Азербайджана потребителям продано товаров на 2 794,6 млн манатов, что на 2,4% больше соответствующего периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, из них 1 253,4 млн манатов или 44,85% пришлось на продовольственные товары, 158 млн манатов или 5,65% - напитки и табачные изделия, 486,3 млн манатов или 17,4% - текстильные товары, одежду и обувь, 170,7 млн манатов или 6,1% - электрические товары и мебель, 20 млн манатов или 0,7% - компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, 37,6 млн манатов или 1,35% - фармацевтические и медицинские товары, 161,4 млн манатов или 5,8% - автомобильное топливо, 507,2 млн манатов или 18,15% - иные непродовольственные товары.