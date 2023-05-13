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Налоговый инспектор: За последние 5 лет фонд зарплаты увеличился более чем в 2 раза

Налоговый инспектор: За последние 5 лет фонд зарплаты увеличился более чем в 2 раза За последние 5 лет фонд заработной платы в Азербайджане увеличился более чем в 2 раза.
Финансы
13 мая 2023 г. 17:07
Налоговый инспектор: За последние 5 лет фонд зарплаты увеличился более чем в 2 раза

За последние 5 лет фонд заработной платы в Азербайджане увеличился более чем в 2 раза.

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля учета государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нигяр Вагабзаде.

"Это результат мер, принятых для обеления "заработной платы", - отмечает Н. Вагабзаде.

По ее словам, на сегодняшний день в стране все еще встречаются случаи, когда зарплата работника указывается ниже установленного минимума – 345 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Vergi rəsmisi: "Son 5 ildə əməkhaqqı fondu 2 dəfədən çox artıb"

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