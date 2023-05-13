Налоговый инспектор: За последние 5 лет фонд зарплаты увеличился более чем в 2 раза

За последние 5 лет фонд заработной платы в Азербайджане увеличился более чем в 2 раза.

За последние 5 лет фонд заработной платы в Азербайджане увеличился более чем в 2 раза.

Как передает Report, об этом сообщил начальник управления социального страхования и контроля трудовых отношений Главного управления экономического анализа и контроля учета государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нигяр Вагабзаде.

"Это результат мер, принятых для обеления "заработной платы", - отмечает Н. Вагабзаде.

По ее словам, на сегодняшний день в стране все еще встречаются случаи, когда зарплата работника указывается ниже установленного минимума – 345 манатов.