Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в 2026 году составят до 17 млрд манатов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана, как ожидается, в 2026 году перечислит в госбюджет 16 миллиардов 821 миллион манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Минфина "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно показателям, это на 8,5% больше утвержденного прогноза на 2025 год.