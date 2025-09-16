Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в 2026 году составят до 17 млрд манатов
- 16 сентября, 2025
- 01:32
Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана, как ожидается, в 2026 году перечислит в госбюджет 16 миллиардов 821 миллион манатов.
Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Минфина "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".
Согласно показателям, это на 8,5% больше утвержденного прогноза на 2025 год.
