    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 01:32
    Налоговые поступления в госбюджет Азербайджана в 2026 году составят до 17 млрд манатов

    Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана, как ожидается, в 2026 году перечислит в госбюджет 16 миллиардов 821 миллион манатов.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на данные Минфина "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Согласно показателям, это на 8,5% больше утвержденного прогноза на 2025 год.

