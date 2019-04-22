Налоговые поступления по ненефтяному сектору в Азербайджане выросли на 18%

В первом квартале этого года по линии министерства налогов перечислено в государственный бюджет Азербайджана 1 672,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, прогноз выполнен на 110,4%, средств собрано на 16,5% или 236,4 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю нефтяного сектора пришлось 30,9%, ненефтегазового сектора - 69,1%. Рост налоговых поступлений по ненефтяному сектору составил 18,3%. Доля негосударственного сектора в налоговых поступлениях увеличилась на 18,6% - до 76,5%. Налоговые поступления из регионов в годовом сравнении увеличились на 24,3% и составили 168,4 млн манатов.

В первом квартале 2019 года зарегистрировано 25 536 (3 270 юридических лиц, 22 266 физических лиц) налогоплательщиков, что на 25,5% больше аналогичного периода прошлого года. На регионы приходится 52,2% зарегистрированных налогоплательщиков.

За отчетный период прошло регистрацию 11 231 хозяйствующих субъектов (+73,2%).