​Налогоплательщики должны в госбюджет 2,4 млрд. манатов

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день долг налогоплательщиков в государственный бюджет Азербайджана равен 2,4 млрд. манатов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

По словам С.Алекперова, данная сумма вот уже несколько лет колеблется в этих пределах: "Количество добровольных налогоплательщиков ежегодно увеличивается. Эта цифра уже составляет 70%. Что касается налоговых долгов, они есть во всех сферах".