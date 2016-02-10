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    ​Налогоплательщики должны в госбюджет 2,4 млрд. манатов

    Замминистра Сахиб Алекперов: Количество добровольных налогоплательщиков ежегодно увеличивается

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день долг налогоплательщиков в государственный бюджет Азербайджана равен 2,4 млрд. манатов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра налогов Сахиб Алекперов.

    По словам С.Алекперова, данная сумма вот уже несколько лет колеблется в этих пределах: "Количество добровольных налогоплательщиков ежегодно увеличивается. Эта цифра уже составляет 70%. Что касается налоговых долгов, они есть во всех сферах". 

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