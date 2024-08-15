Накопленный убыток Шахдагского туристического центра превысил 100 млн манатов

ЗАО "Шахдагский туристический центр", принадлежащее Государственному агентству по туризму, завершило 2023 год с убытком в 6,682 млн манатов, что на 23,1% меньше, чем в 2022 году.

ЗАО "Шахдагский туристический центр", принадлежащее Государственному агентству по туризму, завершило 2023 год с убытком в 6,682 млн манатов, что на 23,1% меньше, чем в 2022 году.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ЗАО, накопленный убыток центра вырос на 6,9% и достиг 103,859 млн манатов.

В прошлом году доходы Шахдагского туристического центра от биржевых операций составили 15,249 млн манатов (на 58,7% больше, чем годом ранее), доходы от внебиржевых операций (отчисления из государственного бюджета) - 11,777 млн манатов (на 2,5% меньше), прочие доходы - 0,306 млн манатов (в 2,6 раза меньше), себестоимость продаж - 18,408 млн манатов (на 52,8% больше, чем годом ранее), административные расходы - 13,283 млн манатов (на 18,5% меньше), финансовые расходы - 64 тыс. манатов (в 2,4 раза меньше), а расходы по налогам на прибыль - 2,259 млн манатов (на 15,1% меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы Шахдагского туристического центра составили 214,159 млн манатов, что на 29,1% меньше показателя предыдущего года.

За отчетный период обязательства ЗАО сократились в 3,5 раза до 0,534 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 28,9% до 213,625 млн манатов.