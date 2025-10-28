Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" превысил 133 млн манатов

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2024 год с убытком в размере 6,784 млн манатов, что на 30,7% меньше по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет "Азеристиликтеджхизат", накопленные убытки ведомства в прошлом году увеличились на 5,4%, достигнув 133,034 млн манатов.

По состоянию на 1 января этого года активы "Азеристиликтеджхизат" составили 149,365 млн манатов, что на 1,7% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации увеличились на 7,7%, достигнув 84,178 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 5,05%, составив 65,187 млн манатов.