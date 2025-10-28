Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" превысил 133 млн манатов
Финансы
- 28 октября, 2025
- 14:01
ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2024 год с убытком в размере 6,784 млн манатов, что на 30,7% меньше по сравнению с 2023 годом.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет "Азеристиликтеджхизат", накопленные убытки ведомства в прошлом году увеличились на 5,4%, достигнув 133,034 млн манатов.
По состоянию на 1 января этого года активы "Азеристиликтеджхизат" составили 149,365 млн манатов, что на 1,7% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства организации увеличились на 7,7%, достигнув 84,178 млн манатов, а балансовый капитал уменьшился на 5,05%, составив 65,187 млн манатов.
Последние новости
14:23
Лукашенко: Нужно остановить гонку вооружений, а не смотреть через прицел автоматаВ регионе
14:18
Фото
Азербайджан и Беларусь подписали совместный протокол о расширении экономического сотрудничестваВнешняя политика
14:16
Али Асадов обсудил с вице-премьером Беларуси развитие двусторонних связейВнешняя политика
14:11
ВБ: Госдолг Азербайджана в 2025 году составит 23% ВВПФинансы
14:09
Госдума РФ приняла закон о круглогодичном призыве на срочную службуВ регионе
14:08
Токаев и Стубб заявили о поддержке развития ТМТМДругие страны
14:05
Центробанк Азербайджана намерен укрепить финансовую устойчивость страхового сектораФинансы
14:01
Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" превысил 133 млн манатовФинансы
13:59