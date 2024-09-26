Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" достиг 120 млн манатов

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2023 год с убытком в размере 9,794 млн манатов, что на 18,15% больше, чем в 2022 году.

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2023 год с убытком в размере 9,794 млн манатов, что на 18,15% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ОАО.

Согласно документу, в прошлом году накопленный убыток ОАО увеличился на 9% и достиг 118,21 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы "Азеристиликтеджхизат" составили 154,396 млн манатов, что на 1,7% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества увеличились на 14,3%, до 77,703 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 8,6%, до 76,694 млн манатов.