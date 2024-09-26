О нас

Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" достиг 120 млн манатов

Накопленный убыток "Азеристиликтеджхизат" достиг 120 млн манатов ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2023 год с убытком в размере 9,794 млн манатов, что на 18,15% больше, чем в 2022 году.
Финансы
26 сентября 2024 г. 09:42
Накопленный убыток Азеристиликтеджхизат достиг 120 млн манатов

ОАО "Азеристиликтеджхизат" завершило 2023 год с убытком в размере 9,794 млн манатов, что на 18,15% больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность ОАО.

Согласно документу, в прошлом году накопленный убыток ОАО увеличился на 9% и достиг 118,21 млн манатов.

По состоянию на 1 января текущего года активы "Азеристиликтеджхизат" составили 154,396 млн манатов, что на 1,7% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества увеличились на 14,3%, до 77,703 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 8,6%, до 76,694 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 120 milyon manata yaxınlaşıb

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi