    Нацобсерватория по вопросам рынка труда и соцзащиты увеличила расходы на 22%

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 18:02
    Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты завершила 2024 год с чистыми расходами в размере 3,762 млн манатов, что на 22,2% больше, чем годом ранее.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет организации, доходы Национальной обсерватории от оказанных услуг составили 13 тыс. манатов - в 5,5 раза больше, чем в 2023 году.

    Расходы на заработную плату выросли на 13% и достигли 2,887 млн манатов, на износ и амортизацию - на 81,35% (до 105 тыс. манатов), по арендным обязательствам - на 68,05% (до 584 тыс. манатов), административные расходы увеличились на 64,2% (до 197 тыс. манатов). Выплаты по налогу на прибыль составили 2 тыс. манатов, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

    Активы Национальной обсерватории на 1 января 2025 года составили 2,602 млн манатов - на 13,9% меньше в годовом выражении. Обязательства организации снизились на 6,2%, до 19 тыс. манатов, а балансовый капитал - на 14%, до 2,583 млн манатов.

