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Национальный депозитарный центр завершил прошлый год с убытком

Национальный депозитарный центр завершил прошлый год с убытком Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана завершил 2023 год с убытком в 69 тыс. манатов, в то время как по итогам 2022 года чистая прибыль составила 712 тыс. манатов.
Финансы
29 октября 2024 г. 12:36
Национальный депозитарный центр завершил прошлый год с убытком

Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана завершил 2023 год с убытком в 69 тыс. манатов, в то время как по итогам 2022 года чистая прибыль составила 712 тыс. манатов.

Как сообщает Report, в прошлом году операционная прибыль НДЦ достигала 4,759 млн манатов (на 10,1% больше, чем годом ранее), расходы на заработную плату - 2,026 млн манатов (не изменились), расходы на социальные выплаты - 490 тыс. манатов (+4,3%), амортизационные отчисления - 415 тыс. манатов (-25,2%) и пр. В то же время чистый финансовый доход составил 129 тыс. манатов (в предыдущем году были расходы).

По состоянию на 1 января текущего года активы НДЦ составили 9,01 млн манатов (-1,7%), обязательства сократились на 3,2% - до 2,519 млн манатов, а балансовый капитал - на 1,1% - до 6,492 млн манатов.

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