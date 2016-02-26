​Начальник Бакинского налогового департамента освобожден от занимаемой должности

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов Азербайджана произошли очередные кадровые изменения. По полученной Report информации, приказом министра налогов Фазиля Мамедова советник министра по исполнению прогнозов бюджета Габиль Мамедов назначен временно исполняющим обязанности начальника Бакинского городского налогового департамента.

Другим приказом министра советник налоговой службы 3-го ранга Заур Интигам оглу Фатизаде освобожден от должности начальника Бакинского городского налогового департамента при министерстве налогов и назначен начальником Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах.

Напомним, что до сегодняшнего дня должность начальника Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах занимал Орхан Мусаев.