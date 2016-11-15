Набиуллина: Россию ждут три непростых года

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В ближайшие три года внешние и внутренние условия для экономики России останутся непростыми.

Как сообщает Report со ссылкой на vestifinance.ru, об этом заявила глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, если власти не осуществят структурные изменения в экономике, возможный темп роста ВВП России будет ниже 2%.

"Восстановление экономики может растянуться по времени в отличие от кризиса 2008-2009 годов, и ЦБ ожидает небольшого роста ВВП в 2017 году", - отметила Набиуллина.

"Цены на нефть останутся в ближайшие три года на уровне 40 долларов за баррель, но есть вероятность снижения цены до 25 долларов. ЦБ считает низкой вероятность осуществления рискового сценария, но тем не менее, на наш взгляд, такой сценарий у нас всегда должен быть в запасе", - пояснила глава ЦБ.

При выполнении этого сценария спад ВВП в 2017-2018 годах продолжится, а достижение цели по инфляции в 4% сдвинется в 2018-м. "При необходимости ЦБ будет отслеживать ситуацию с финансовой стабильностью. Если нужны будут интервенции и увеличение валютного рефинансирования, мы в этом сценарии к этому готовы", - подчеркнула Набиуллина.

"ЦБ ожидает сохранения санкций Запада против России и медленного роста мировой экономики. Отток капитала из России составит в 2016 году менее 20 млрд. долларов", - заключила Набиуллина.