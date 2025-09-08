На второй этап ремонта отеля в Агалы направят более 6 млн манатов

В селе Агалы Зангиланского района стартует второй этап ремонта и отделки отеля, на эти работы направят 6,05 млн манатов.

Как сообщает Report, подготовку к работам ведет Служба восстановления, строительства и управления по Джебраилу, Губадлы и Зангилану.

Этап предусматривает работы по газоснабжению, освещению, благоустройству и озеленению.

Ранее Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе провела госзакупку на ремонт и полное оснащение отеля в Агалы на сумму 14,2 млн манатов.