На второй этап ремонта отеля в Агалы направят более 6 млн манатов
Финансы
- 08 сентября, 2025
- 11:45
В селе Агалы Зангиланского района стартует второй этап ремонта и отделки отеля, на эти работы направят 6,05 млн манатов.
Как сообщает Report, подготовку к работам ведет Служба восстановления, строительства и управления по Джебраилу, Губадлы и Зангилану.
Этап предусматривает работы по газоснабжению, освещению, благоустройству и озеленению.
Ранее Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе провела госзакупку на ремонт и полное оснащение отеля в Агалы на сумму 14,2 млн манатов.
