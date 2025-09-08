ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    На второй этап ремонта отеля в Агалы направят более 6 млн манатов

    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 11:45
    На второй этап ремонта отеля в Агалы направят более 6 млн манатов

    В селе Агалы Зангиланского района стартует второй этап ремонта и отделки отеля, на эти работы направят 6,05 млн манатов.

    Как сообщает Report, подготовку к работам ведет Служба восстановления, строительства и управления по Джебраилу, Губадлы и Зангилану.

    Этап предусматривает работы по газоснабжению, освещению, благоустройству и озеленению.

    Ранее Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе провела госзакупку на ремонт и полное оснащение отеля в Агалы на сумму 14,2 млн манатов.

    Агалы Зангиланский район госзакупки
    Ağalı kəndində yerləşən hotelin təmir və tamamlama işlərinin ikinci mərhələsinə başlanılır

