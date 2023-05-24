В Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн. манатов

За последние 2 года из государственного бюджета Азербайджана в Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн манатов.

За последние 2 года из государственного бюджета Азербайджана в Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в годовом отчете об исполнении государственного бюджета за 2022 год.

Согласно документу, из них 80 млн. манатов были выделены в 2021 году, а 22 млн - в 2022 году. В настоящее время этим кредитом воспользовались 12 600 человек, в том числе 4 700 человек (37%) получили социальные студенческие кредиты, а 7 900 человек (63%) - стандартные образовательные студенческие кредиты.