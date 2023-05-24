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В Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн. манатов

В Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн. манатов За последние 2 года из государственного бюджета Азербайджана в Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн манатов.
Финансы
24 мая 2023 г. 12:11
В Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн. манатов

За последние 2 года из государственного бюджета Азербайджана в Фонд образовательного студенческого кредита было выделено 102 млн манатов.

Как передает Report, об этом говорится в годовом отчете об исполнении государственного бюджета за 2022 год.

Согласно документу, из них 80 млн. манатов были выделены в 2021 году, а 22 млн - в 2022 году. В настоящее время этим кредитом воспользовались 12 600 человек, в том числе 4 700 человек (37%) получили социальные студенческие кредиты, а 7 900 человек (63%) - стандартные образовательные студенческие кредиты.

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Версия на азербайджанском языке İndiyə qədər Təhsil Tələbə Kredit Fonduna 102 milyon manat vəsait ayrılıb

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